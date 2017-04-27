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Україна очолила рейтинг країн з найменшим розривом між багатими і бідними - ЗМІ

Київ • УНН

 • 23179 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. За результатами дослідження "Індексу нерівності", за показниками Коефіцієнтів Джині і Пальма, Україна посіла перше місце у рейтингу країн, де розрив між багатими і бідними найменший. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

Україна очолила рейтинг країн з найменшим розривом між багатими і бідними - ЗМІ

Як повідомляє видання, Коефіцієнт Джині є найбільш використовуваним показником нерівності. Він враховує розподіл доходів або багатства країни, де 0 означає повну рівність і 100 загальну нерівність. Використовуючи останні дані Світового банку, на основі Коефіцієнту Джині, стало відомо що Південна Африка, Намібія і Гаїті є одними з найбільш нерівних країн з точки зору розподілу доходів. У той час як Україна, Словенія і Норвегія зараховуються до найбільш рівноправних націй в світі.

Також зазначається, що Коефіцієнт Пальма є альтернативою Коефіцієнту Джині, і зосереджується на зростаючому розриві між багатими і бідними в суспільстві. Коефіцієнт розраховується як відношення середніх доходів 10% найбагатшого населення до середніх доходів 40% найбіднішого населення.

Згідно з даними дослідження Коефіцієнту Пальма, яке опублікувало видання The Guardian, Україна, Норвегія і Словенія очолили рейтинг країн де розрив між багатими і бідними найменший.

Водночас коефіцієнт Пальма показує, що Південна Африка, Ботсвана і Гаїті показують разючі нерівності в доходах і в рівні життя.

Але, як відзначили дослідники, оцінка нерівності далеко не однозначна. Якщо не зосереджуватися виключно на фінансовій нерівності, а оцінювати й рівень життя, то результат буде відрізнятися.

Довідка УНН: Індекс Джині вимірює ступінь, в якій розподіл доходів (або, в деяких випадках, споживчих витрат) між окремими особами або домогосподарствами в межах економіки відхиляється від абсолютно рівного розподілу.

Нагадаємо, згідно з рейтингом World Happiness Report 2017 від Sustainable Development Solutions Network, глобальної ініціативи, висунутої ООН в 2012 році, Україна опинилася на 132-му місці зі 155-и у рейтингу найщасливіших країн.

Для складання такого рейтингу враховувалися шість чинників - ВВП на душу населення, очікувані здорові роки у житті, соціальна підтримка (можливість покластися на когось у важкі часи), довіра (відсутність корупції в уряді та бізнесі), свобода приймати рішення у житті (як це усвідомлюється) і великодушність (зроблені пожертвування).

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