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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина возглавила рейтинг стран с наименьшим разрывом между богатыми и бедными - СМИ

Киев • УНН

 • 23179 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. По результатам исследования "Индекс неравенства", по показателям Коэффициентов Джини и Пальма, Украина заняла первое место в рейтинге стран, где разрыв между богатыми и бедными наименьший. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Украина возглавила рейтинг стран с наименьшим разрывом между богатыми и бедными - СМИ

Как сообщает издание, Коэффициент Джини является наиболее используемым показателем неравенства. Он учитывает распределение доходов или богатства страны, где 0 означает полное равенство и 100 общее неравенство. Используя последние данные Всемирного банка, на основе коэффициента Джини, стало известно, что Южная Африка, Намибия и Гаити являются одними из самых нервных стран с точки зрения распределения доходов. В то время как Украина, Словения и Норвегия входят в число наиболее равноправных наций в мире.

Также отмечается, что коэффициент Пальма является альтернативой коэффициенту Джини, и сосредотачивается на растущем разрыве между богатыми и бедными в обществе. Коэффициент рассчитывается как отношение средних доходов 10% самого богатого населения к средним доходам 40% самого бедного населения.

Согласно данным исследования Коэффициента Пальма, которое опубликовало издание The Guardian, Украина, Норвегия и Словения возглавили рейтинг стран где разрыв между богатыми и бедными наименьший.

В то же время коэффициент Пальма показывает, что Южная Африка, Ботсвана и Гаити показывают поразительные неравенства в доходах и в уровне жизни.

Но, как отметили исследователи, оценка неравенства далеко не однозначна. Если не сосредотачиваться исключительно на финансовом неравенстве, а оценивать и уровень жизни, то результат будет отличаться.

Справка УНН: Индекс Джини измеряет степень, в которой распределение доходов (или, в некоторых случаях, потребительских расходов) между отдельными лицами или домохозяйствами в рамках экономики отклоняется от абсолютно равного распределения.

Напомним, согласно рейтингу World Happiness Report 2017 от Sustainable Development Solutions Network, глобальной инициативы, выдвинутой ООН в 2012 году, Украина оказалась на 132-м месте из 155-и в рейтинге самых счастливых стран.

Для составления такого рейтинга учитывались шесть факторов - ВВП на душу населения, ожидаемые здоровые годы в жизни, социальная поддержка (возможность положиться на кого-то в тяжелые времена), доверие (отсутствие коррупции в правительстве и бизнесе), свобода принимать решения в жизни (как это осознается) и великодушие (сделанные пожертвования).

Украинские Национальные Новости

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