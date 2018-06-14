Україна обігнала Німеччину за вартістю соняшникової олії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Вартість деяких продуктів харчування в Україні на порядок вище, ніж в Німеччині. Наприклад, українці переплачують майже 5 грн на літрі соняшникової олії. Про це свідчить аналіз цін в супермаркетах Києва і Мюнхена, передає УНН.
Наприклад, 1 літр соняшникової олії в Мюнхені коштує 1,1 євро, що еквівалентно 32 грн.
У той же час українцеві 1 літр соняшникової олії "Чумак" обходиться майже в 37 грн.
Також, Україна обігнала Німеччину в вартості молока: за 1 літр молока українець заплатить в середньому 24 грн, німець - 60 центів (близько 19 грн).
Поряд з цим в Україні є продукти, які коштують значно дешевше, ніж в Німеччині. Наприклад - яйця. За десяток яєць українець заплатить близько 27 грн, німець - понад 2 євро (61 грн).
Також, в рази дешевше українцю обійдеться курка. Наприклад, 1 кг курячого філе в Мюнхені коштує близько 10,5 євро, що еквівалентно 370 грн, або майже 4 кг аналогічного м'яса українського виробництва.
Нагадаємо, Українська асоціація постачальників торговельних мереж звернулася до Антимонопольного комітету України щодо можливоъ картельної змови на ринку соняшникової олії. За словами експертів, у світі ціна на соняшникову олію падає, а в Україні - зростає.
Раніше УНН повідомляв, що найбільший виробник соняшникової олії в Україні "Кернел" належить Андрію Веревському і Віталію Хомутинніку - народному депутату від партії "Відродження", члену податкового комітету ВР. На сьогодні "Кернел" фігурує в низці кримінальних справ, зокрема за фактами махінацій з ПДВ та ухилення від сплати податків.
Однак, при цьому компанія залишається лідером в сфері АПК за обсягом бюджетного відшкодування експортного ПДВ. У минулому році "Кернел" отримав з бюджету близько 8 млрд грн, цього року - вже понад 2,5 млрд грн.