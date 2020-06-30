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Україна обговорила напрямки співпраці з Вишеградською четвіркою у протидії РФ та COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. У вівторок відбулася зустріч заступника Міністра закордонних справ України Василя Боднара з послами країн-членів Вишеградської групи. Про хід переговорів інформує пресслужба МЗС України, передає УНН.

“Учасники зустрічі обговорили напрямки регіональної співпраці України з Вишеградською четвіркою у протидії російській агресії та COVID-19, нові робочі формати співпраці, зокрема, зустрічі Вишеград + Україна на експертному рівні за участі дипломатів, політиків та представників неурядових організацій, а також необхідність перезапуску усіх міжурядових комісій двосторонньої співпраці”, — повідомили в МЗС.

Зазначається, що Боднар подякував за допомогу, надану країнами-членами Вишеградської групи у боротьбі з СOVID-19 та привернув увагу до активізації російських деструктивних дій на Донбасі та в Криму.

За інформацією міністерства, темою зустрічі було обговорення підсумків головування Чехії в Групі та передача повноважень Республіці Польща з початку липня поточного року.

Посол Республіки Польща Бартош Ціхоцький запевнив, що питання безпеки буде одним з трьох пріоритетів у програмі польського головування в Вишеградській групі.

Також представники Групи презентували спеціальну програму “V4 East Solidarity Programe”, яка створена під егідою Міжнародного Вишеградського фонду для країн “Східного партнерства”. В рамках неї для допомоги Україні буде виділено 125 тис. євро для боротьби з пандемією COVID-19 в Чернівецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, раніше Україна привітала заяву міністрів закордонних справ “Вишеградської групи” щодо майбутнього ініціативи ЄС “Східне партнерство”.

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