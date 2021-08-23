Україна, Німеччина і США провели консультації з енергетики: говорили про "Північний потік-2"

Цитата:

“Ми досить детально обговорили питання і загрози, які ми бачимо у реалізації проекту "Північний потік-2“. Ми обговорили питання, які стосуються енергетичного сектору України з точки зору тих організацій, з точки зору тих новітніх технологій, які ми плануємо реалізовувати”, — сказав Галущенко.

“Стосовно "Північного потоку-2“, ми виходили з тієї позиції, яка вже задекларована і була озвучена Президентом України про те, що ми не можемо дозволити використовувати РФ газ як зброю. Ми обговорили важливість забезпечення безпеки постачання газу, важливість забезпечення транзиту і ті кроки, які забезпечать гарантії України у збереженні транзитного потенціалу”, — додав міністр.

Деталі

Як зауважив міністр енергетики Німеччини Петер Альтмаєр, також було обговорено питання зеленої енергетики.

Він зазначив у цьому контексті, що багато німецьких компаній готові виходити на український ринок та інвестувати у виробництво зеленого гідрогену.

Доповнення

21 липня Сполучені Штати і Німеччина досягли угоди щодо будівництва російського газопроводу “Північний потік-2” в Європу, без введення подальших санкцій США.

США та Німеччина оприлюднили спільну угоду щодо завершення будівництва “Північного потоку-2”, де обіцяють підтримку суверенітету та незалежності України. Документ має назву “Спільна заява США та Німеччини на підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей”.

Після цього у спільній заяві міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау наголосили, що відмова від спроб зупинити запуск газопроводу “Північний потік-2” створила додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України та Центральної Європи.

Офіційні особи США при двох попередніх президентських адміністраціях виступали проти "Північного потоку-2" через побоювання, що це посилить економічний та політичний вплив Москви в Європі. За словами критиків, трубопровід дозволить Кремлю посилити залежність Європи від свого природного газу, а потім використовувати його для шантажу союзників США.

Президент США Джо Байден, прагнучи тісніших зв'язків з Європою і, зокрема, з Берліном, в травні скасував санкції США проти зареєстрованої в Швейцарії російської трубопровідної компанії Nord Stream 2 AG і її виконавчого директора, що, як зазначають аналітики, свідчить про зміну позиції США.

20 липня офіційні особи США заявили, що Байден продовжує виступати проти трубопроводу і розглядає його як спробу Кремля розширити свій вплив на інших, але вважає об'єднану групу союзників найбільш ефективним способом протидії Москві.