Украина, Германия и США провели консультации по энергетике: говорили о "Северном потоке-2"

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"Мы достаточно подробно обсудили вопросы и угрозы, которые мы видим в реализации проекта "Северный поток-2". Мы обсудили вопросы, касающиеся энергетического сектора Украины с точки зрения тех организаций, с точки зрения тех новейших технологий, которые мы планируем реализовывать", - сказал Галущенко.

"Что касается "Северного потока-2", мы исходили из той позиции, которая уже задекларирована и была озвучена Президентом Украины о том, что мы не можем позволить использовать РФ газ в качестве оружия. Мы обсудили важность обеспечения безопасности поставок газа, важность обеспечения транзита и те шаги, которые обеспечат гарантии Украины в сохранении транзитного потенциала", - добавил министр.

Детали

Как отметил министр энергетики Германии Петер Альтмаер, также были обсуждены вопросы зеленой энергетики.

Он отметил в этом контексте, что многие немецкие компании готовы выходить на украинский рынок и инвестировать в производство зеленого водорода.

Дополнение

21 июля Соединенные Штаты и Германия достигли соглашения по строительству российского газопровода "Северный поток-2" в Европу, без введения дальнейших санкций США.

Позже США и Германия обнародовали совместное соглашение о завершении строительства "Северного потока-2", где обещают поддержку суверенитета и независимости Украины. Документ называется "Совместное заявление США и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей".

После этого в совместном заявлении министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметили, что отказ от попыток остановить запуск газопровода "Северный поток-2" создал дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы.

Официальные лица США при двух предыдущих президентских администрациях выступали против "Северного потока-2" из-за опасений, что это усилит экономическое и политическое влияние Москвы в Европе. По словам критиков, трубопровод позволит Кремлю усилить зависимость Европы от своего природного газа, а затем использовать его для шантажа союзников США.

Президент США Джо Байден, стремясь к более тесным связям с Европой и, в частности, Берлином, в мае отменил санкции США против зарегистрированной в Швейцарии российской трубопроводной компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора, что, как указывают аналитики, свидетельствует об изменении позиции США.

20 июля официальные лица США заявили, что Байден продолжает выступать против трубопровода и рассматривает его как попытку Кремля расширить свое влияние на других, но считает объединенную группу союзников наиболее эффективным способом противодействия Москве.