Україна не виключає можливість повернення Росії до ПАРЄ - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Українська парламентська делегація в ПАРЄ під час зустрічі з послами країн-членів Ради Європи обговорювали ймовірність повернення Росії до асамблеї. Про це розповіла на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.
"Сьогодні з колегами — депутатами усіх фракцій мали важливу розмову з дипломатичним корпусом, особливо актуальну напередодні січневої сесії, яка обіцяє бути важкою — росіяни планують тушкою чи чучелом повертатися в ПАРЄ, при чому без виконання будь-яких передумов," - повідомила вона.
За словами І.Геращенко, під час зустрічі вона виступила за синхронізацію зусиль по збереженню і захисту фундаментальних принципів РЄ. Окрім того, голова української делегації Володимир Ар’єв поінформував дипломатів про роботу і позиції української делегації, Сергій Соболев наголосив на відданості України принципам РЄ.
“Ми виступаємо за те, аби РФ повернулася у міжнародне правове поле та почала, нарешті, виконувати свої зобов’язання”, — наголосила перший віце-спікер.