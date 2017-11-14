Україна не виключає можливість повернення Росії до ПАРЄ - Геращенко

"Сьогодні з колегами — депутатами усіх фракцій мали важливу розмову з дипломатичним корпусом, особливо актуальну напередодні січневої сесії, яка обіцяє бути важкою — росіяни планують тушкою чи чучелом повертатися в ПАРЄ, при чому без виконання будь-яких передумов," - повідомила вона.

За словами І.Геращенко, під час зустрічі вона виступила за синхронізацію зусиль по збереженню і захисту фундаментальних принципів РЄ. Окрім того, голова української делегації Володимир Ар’єв поінформував дипломатів про роботу і позиції української делегації, Сергій Соболев наголосив на відданості України принципам РЄ.

“Ми виступаємо за те, аби РФ повернулася у міжнародне правове поле та почала, нарешті, виконувати свої зобов’язання”, — наголосила перший віце-спікер.