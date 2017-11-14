Украина не исключает возможность возвращения России в ПАСЕ - Геращенко

"Сегодня с коллегами - депутатами всех фракций имели важный разговор с дипломатическим корпусом, особенно актуальную в преддверии январской сессии, которая обещает быть тяжелой - россияне планируют тушкой или чучелом возвращаться в ПАСЕ, причем без выполнения каких-либо условий", - сообщила она.

По словам И.Геращенко, во время встречи она выступила за синхронизацию усилий по сохранению и защите фундаментальных принципов СЕ. Кроме того, глава украинской делегации Владимир Арьев сообщил дипломатам о работе и позиции украинской делегации, Сергей Соболев отметил преданность Украины принципам СЕ.

"Мы выступаем за то, чтобы РФ вернулась в международное правовое поле и начала, наконец, выполнять свои обязательства", - отметила первый вице-спикер.