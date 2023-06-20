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Україна-НАТО: розпочались чергові консультації експертів з питань оборонного планування

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Розпочались чергові консультації експертів України та НАТО з питань оборонного планування. Це продовження співпраці щодо готовності союзників допомогти Україні у розробленні власної дорожньої карти переходу на стандарти Альянсу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство оборони України.

Україна-НАТО: розпочались чергові консультації експертів з питань оборонного планування

Цитата

«Розпочались чергові консультації представників Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, інших складових Сил оборони з профільними експертами Міжнародного секретаріату НАТО з питань оборонного планування. Їх відкрили перший заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк та помічник Генерального секретаря НАТО з операцій Томас Гоффус», - йдеться в повідомленні.

Деталі

За словами генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, це продовження спільної діяльності щодо готовності союзників допомогти Україні у розробленні власної дорожньої карти переходу на стандарти НАТО та західне ОВТ у контексті рішення Мадридського саміту НАТО у 2022 році.

«Започаткований минулого року у Любліні формат роботи став ще одним нашим спільним майданчиком для удосконалення процедур оборонного планування відповідно до підходів НАТО. Він також відкрив нові унікальні можливості для поглиблення співпраці через аналітичні інструменти, що використовуються Альянсом під час процесу оборонного планування та для тестування результатів огляду спроможностей, - прокоментував Павлюк.

Перший заступник міністра оборони України подякував представникам НАТО за пропозиції щодо бачення та підходів до розроблення дорожньої карти взаємосумісності. Він, зокрема, підкреслив рівень фаховості експертної дискусії щодо обміну знаннями, досвідом та інформацією, що створило необхідну атмосферу відкритості і взаємної довіри для досягнення очікуваного результату від спільної роботи.

«У рамках заходу відбулася окрема двостороння зустріч Олександра Павлюка та Томаса Гоффуса. Основну увагу було зосереджено на питаннях переходу Збройних Сил України та інших складових Сил оборони на західні стандарти, переозброєння сучасними західними зразками ОВТ, а також на шляхах досягнення взаємосумісності з метою прискорення інтеграції України до євроатлантичної безпекової спільноти», - інформує Міноборони.

Доповнення

НАТО ухвалить на саміті у Вільнюсі пакет допомоги Україні - це "наблизить Україну до Альянсу".

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