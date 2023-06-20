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Украина-НАТО: начались очередные консультации экспертов по вопросам оборонного планирования

Киев • УНН

 • 886171 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Начались очередные консультации экспертов Украины и НАТО по вопросам оборонного планирования. Это продолжение сотрудничества по готовности союзников помочь Украине в разработке собственной дорожной карты перехода на стандарты Альянса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Украина-НАТО: начались очередные консультации экспертов по вопросам оборонного планирования

Цитата

«Начались очередные консультации представителей Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, других составляющих Сил обороны с профильными экспертами Международного секретариата НАТО по вопросам оборонного планирования. Их открыли первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк и помощник Генерального секретаря НАТО по операциям Томас Гоффус», - говорится в сообщении.

Детали

По словам генерал-лейтенанта Александра Павлюка, это продолжение совместной деятельности по готовности союзников помочь Украине в разработке собственной дорожной карты перехода на стандарты НАТО и западное ВВТ в контексте решения Мадридского саммита НАТО в 2022 году.

«Начатый в прошлом году в Люблине формат работы стал еще одной нашей общей площадкой для совершенствования процедур оборонного планирования в соответствии с подходами НАТО. Он также открыл новые уникальные возможности для углубления сотрудничества через аналитические инструменты, используемые Альянсом во время процесса оборонного планирования и для тестирования результатов обзора возможностей, - прокомментировал Павлюк.

Первый заместитель министра обороны Украины поблагодарил представителей НАТО за предложения относительно видения и подходов к разработке дорожной карты совместимости. Он, в частности, подчеркнул уровень профессионализма экспертной дискуссии по обмену знаниями, опытом и информацией, что создало необходимую атмосферу открытости и взаимного доверия для достижения ожидаемого результата от совместной работы.

«В рамках мероприятия состоялась отдельная двусторонняя встреча Александра Павлюка и Томаса Гоффуса. Основное внимание было сосредоточено на вопросах перехода Вооруженных Сил Украины и других составляющих Сил обороны на западные стандарты, перевооружения современными западными образцами ВВТ, а также на путях достижения совместимости с целью ускорения интеграции Украины в евроатлантическое сообщество безопасности», - информирует Минобороны.

Дополнение

НАТО примет на саммите в Вильнюсе пакет помощи Украине - это "приблизит Украину к Альянсу".

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