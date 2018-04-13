Україна наростила закачку газу в ПСГ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 11 квітня збільшився до 7,452 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 11,52 млн куб. м газу.
Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 0,27 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 11 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 2,47 млн куб. м, з Угорщини - 4,66 млн куб. м газу, з Польщі блакитне паливо не надходило.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 24%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу на 5 млрд кубів до 2022 року.