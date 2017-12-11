Україна наростила видобуток власного газу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. За 10 місяців поточного року Україна наростила видобуток газу. Про це свідчать дані Міненерговугілля, повідомляє УНН.
Зокрема, протягом січня-жовтня 2017 року українські компанії видобули 17,3 млрд кубометрів газу, що на 665 млн кубометрів (4%) більше, ніж за відповідний період минулого року.
Наростив видобуток і НАК “Нафтогаз України” до 13,6 млрд кубометрів, що на 369 млн кубометрів (2,8%) більше, порівняно із аналогічним періодом минулого року.
Проте зріс й імпорт газу до 11,8 млрд кубометрів, а це на 3,9 млрд кубометрів (49,9%) більше, ніж за 10 місяців 2016 року.
Транзит газу по території України також збільшився до 77,4 млрд кубометрів — на 12,08 млрд (18,5%), порівняно із січнем — жовтнем минулого року.
Нагадаємо, НАК “Нафтогаз України” закупив 1,8 млрд куб. м газу в п’яти європейських постачальників за кошти кредиту ЄБРР.