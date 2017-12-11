Украина нарастила добычу собственного газа
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. За 10 месяцев текущего года Украина нарастила добычу газа. Об этом свидетельствуют данные Минэнергоугля, сообщает УНН.
В частности, в январе-октябре 2017 украинские компании добыли 17,3 млрд кубометров газа, что на 665 млн кубометров (4%) больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Нарастил добычу и НАК "Нафтогаз Украины" к 13,6 млрд кубометров, что на 369 млн кубометров (2,8%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Однако вырос и импорт газа к 11,8 млрд кубометров, а это на 3,9 млрд кубометров (49,9%) больше, чем за 10 месяцев 2016 года.
Транзит газа по территории Украины также увеличился до 77,4 млрд кубометров - на 12,08 млрд (18,5%) по сравнению с январем - октябрем прошлого года.
Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" закупил 1,8 млрд куб. м газа в пяти европейских поставщиков за счет кредита ЕБРР.