Україна наростила добовий відбір газу з ПСГ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 27 листопада зменшився до 16,264 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 39,60 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 27 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 26,27 млн куб. м, з Угорщини - 13,44 млн куб. м, з Польщі - 4,92 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 52%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, Україна припинила закачування газу у ПСГ.