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Україна накопичила у ПСГ 9,71 млрд куб. м газу

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 5 травня збільшився до 9,717 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 61,10 млн куб. м газу.

З ПСГ України газ протягом звітної доби не відбирався.

При цьому в даних за 5 травня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 32,28 млн куб. м, з Угорщини - 13,20 млн куб. м, з Польщі - 3,59 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 31%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, Україна відновила закачку газу у ПСГ 2 квітня.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. Уряд та "Нафтогаз" погодили зменшення ціни на газ для населення на травень поточного року - до 8247 грн за тис. куб. м.

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