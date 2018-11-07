Україна накопичила у ПСГ 17,18 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 5 листопада збільшився до 17,188 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 8,39 млн куб. м газу.
Протягом доби з ПСГ України відібрано 0,61 млн куб. м.
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При цьому в даних за 5 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 19,06 млн куб. м, з Угорщини - 11,84 млн куб. м, з Польщі - 3,37 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 55%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м.