Україна накопичила у ПСГ 16,37 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 6 жовтня збільшився до 16,376 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 17,04 млн куб. м газу.
Протягом доби з ПСГ України газ не відбирався.
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При цьому в даних за 6 жовтня вказано, що в Україну за добу надійшло з Угорщини - 11,34 млн куб. м, з Польщі - 3,63 млн куб. м газу, зі Словаччини блакитне паливо не надходило.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 52%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу в Україні на 5 млрд кубів до 2022 року.