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Україна накопичила у ПСГ 13,1 млрд куб. м газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 5 серпня збільшився до 13,104 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 56,21 млн куб. м газу.

Протягом доби з ПСГ України газ не відбирався.

При цьому в даних за 5 серпня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 20,67 млн куб. м, з Угорщини - 15,96 млн куб. м, з Польщі - 3,61 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 42%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу в Україні на 5 млрд кубів до 2022 року.

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