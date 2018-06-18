Україна накопичила у ПСГ 10,4 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 16 червня збільшився до 10,406 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 53,84 млн куб. м газу.
Протягом доби з ПСГ України газ не відбирався.
При цьому в даних за 16 червня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 19,37 млн куб. м, з Угорщини - 14,67 млн куб. м, з Польщі - 0,55 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 33%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу в Україні на 5 млрд кубів до 2022 року.