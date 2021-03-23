Україна може очікувати на фінансову допомогу на зелену трансформацію з боку ЄС - Стефанішина

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На питання про те, чи може Україна очікувати на фінансову допомогу на зелену трансформацію з боку Європейського Союзу, урядовець відповіла ствердно.

"Так, і це буде предметом нашого наступного офіційного діалогу з Європейською Комісією, який матиме місце вже за 1 місяць. Більш того, Європейський Союз вже зараз формує т.зв. бюджет зеленої трансформації, частина якого буде спрямована на зелену трансформацію країн сусідства. Сьогодні ми розуміємо, що це буде не менше 19 млрд євро в найближчі 3-4 роки", - заявила вона.

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Зі слів Стефанішиної, це достатньо велика сума, але "процес зеленої трансформації – це достатньо коштовний, великий і амбітний процес", тож такі обсяги підтримки не є достатніми.

"Ми ведемо консультації, ведемо ці переговори. Звичайно, обсяг і можливості доступу до відповідних фінансових ресурсів кредитних, міжнародних, будуть залежати від того, як ми всередині країни вибудуємо цей процес", - сказала вона.

Віце-прем'єр зауважила, що в Україні діє міжвідомча робоча група, яка визначила флагманські пілотні напрямки.

"Зокрема, питання справедливої трансформації вугільних регіонів, розвиток водневих технологій, долучення до ініціатив щодо розташування на території України певних аккумуляторних виробництв. Так само ми говоримо про те, що наші діючі підприємства мають визначитись, і разом з ними ми також маємо знайти певний консенсус стосовно виконання екологічних зобов'язань, зокрема досягнення цілей національно визначеного внеску України", - повідомила Стефанішина.

"Формування цього плану, який за цей рік має бути сформований разом з ЄС, і визначатиме обсяг тих ресурсів, які будуть виділятись і залучатись за допомогою міжнародних партнерів", - додала вона.

Що було раніше

В рамках 7-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбулось у Брюсселі на початку лютого поточного року, сторони погодилися з важливістю продовження реформ в енергетичному секторі.

Крім того, сторони відзначили прагнення України привести свою політику і законодавство у відповідність з Європейським зеленим курсом.