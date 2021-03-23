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Украина может ожидать финансовую помощь на зеленую трансформацию со стороны ЕС - Стефанишина

Украина может ожидать финансовую помощь на зеленую трансформацию со стороны ЕС - Стефанишина

Киев  •  УНН

 • 15233 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Украина может ожидать финансовую помощь на зеленую трансформацию со стороны ЕС, это будет предметом следующего официального диалога с Европейской Комиссией, которая состоится через месяц. Об этом на онлайн-брифинге заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает УНН.

Цитата:

На вопрос о том, может ли Украина рассчитывать на финансовую помощь на зеленую трансформацию со стороны Европейского Союза, чиновник ответила утвердительно.

"Да, и это будет предметом нашего следующего официального диалога с Европейской Комиссией, который будет иметь место уже через 1 месяц. Более того, Европейский Союз уже сейчас формирует т.н. бюджет зеленой трансформации, часть которого будет направлена на зеленую трансформацию стран соседства. Сегодня мы понимаем, что это будет не менее 19 млрд евро в ближайшие 3-4 года", - заявила она.

Детали

По словам Стефанишиной, это достаточно большая сумма, но "процесс зеленой трансформации - это достаточно ценный, большой и амбициозный процесс", поэтому такие объемы поддержки не являются достаточными.

"Мы ведем консультации, ведем эти переговоры. Конечно, объем и возможности доступа к соответствующим финансовым ресурсам, кредитным, международным, будут зависеть от того, как мы внутри страны выстроим этот процесс", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что в Украине действует межведомственная рабочая группа, которая определила флагманские пилотные направления.

"В частности, вопрос справедливой трансформации угольных регионов, развитие водородных технологий, приобщение к инициативам по размещению на территории Украины определенных аккумуляторных производств. Так же мы говорим о том, что наши действующие предприятия должны определиться, и вместе с ними мы также должны найти определенный консенсус относительно выполнения экологических обязательств, в частности достижения целей национально определенного вклада Украины", - сообщила Стефанишина.

"Формирование этого плана, который за этот год должен быть сформирован вместе с ЕС, и определять объем тех ресурсов, которые будут выделяться и привлекаться с помощью международных партнеров", - добавила она.

Что было раньше

В рамках 7-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоялось в Брюсселе в начале февраля текущего года, стороны согласились с важностью продолжения реформ в энергетическом секторе.

Кроме того, стороны отметили стремление Украины привести свою политику и законодательство в соответствие с Европейским зеленым курсом.

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