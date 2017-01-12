Україна може експортувати більше 1 млрд кВт/год – І.Насалик
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Україна може експортувати в цьому році більше 1 млрд кВт/год, оскільки профіцит потужності у січні становить 4,2 тис. МВт. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик під час наради з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
Міністр зазначив, що очікується профіцит атомної енергетики, і Міністерство енергетики готує усі необхідні документи, щоб вийти на експорт електроенергії.
"Україна готова експортувати більше 1 мільярда кіловат-годин", - цитує слова І.Насалика прес-служба КМУ.
Він, зокрема, повідомив, що станом на січень профіцит потужності складає 4,2 тис мегават, що еквівалентно 4 атомним енергоблокам.
І.Насалик також додав, що об'єднана енергосистема працює у штатному режимі.
Як повідомляв УНН, протягом 2016 року Україна експортувала електроенергію на загальну суму 152,063 млн дол., що більше від попереднього року на 1,3%.