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Україна може експортувати більше 1 млрд кВт/год – І.Насалик

Україна може експортувати більше 1 млрд кВт/год – І.Насалик

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Україна може експортувати в цьому році більше 1 млрд кВт/год, оскільки профіцит потужності у січні становить 4,2 тис. МВт. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик під час наради з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.

Міністр зазначив, що очікується профіцит атомної енергетики, і Міністерство енергетики готує усі необхідні документи, щоб вийти на експорт електроенергії.

"Україна готова експортувати більше 1 мільярда кіловат-годин", - цитує слова І.Насалика прес-служба КМУ.

Він, зокрема, повідомив, що станом на січень профіцит потужності складає 4,2 тис мегават, що еквівалентно 4 атомним енергоблокам.

І.Насалик також додав, що об'єднана енергосистема працює у штатному режимі.

Як повідомляв УНН, протягом 2016 року Україна експортувала електроенергію на загальну суму 152,063 млн дол., що більше від попереднього року на 1,3%.

Українські Національні Новини

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