Украина может экспортировать более 1 млрд кВт / ч - И.Насалик
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Украина может экспортировать в этом году более 1 млрд кВт / ч, поскольку профицит мощности в январе составляет 4,2 тыс. МВт. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик во время совещания с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
Министр отметил, что ожидается профицит атомной энергетики и Министерство энергетики готовит все необходимые документы, чтобы выйти на экспорт электроэнергии.
"Украина готова экспортировать более 1 миллиарда киловатт-часов", - цитирует слова И.Насалик пресс-служба КМУ.
Он, в частности, сообщил, что по состоянию на январь профицит мощности составляет 4,2 тыс мегаватт, что эквивалентно 4 атомным энергоблокам.
И.Насалик также добавил, что объединенная энергосистема работает в штатном режиме.
Как сообщал УНН, в течение 2016 года Украина экспортировала электроэнергию на общую сумму 152,063 млн. долл., что больше предыдущего года на 1,3% .