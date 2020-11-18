Україна має значний дослідницький потенціал для протидії кризі, спричиненої COVID-19 - Шкарлет

“Україна має значний дослідницький потенціал для спільної протидії глобальній кризі, спричиненої COVID-19. Українські дослідники демонструють гарні результати в межах міжнародних ініціатив із подолання пандемії, а також пропонують інноваційні рішення для бізнес-сектору, сфери освіти та безпеки”, - сказав Сергій Шкарлет під час онлайн-засідання міністерського рівня щодо глобальної пілотної програми ООН з питань науки, технологій та інновацій для дорожніх карт Цілей сталого розвитку на 75-й Генеральній Асамблеї ООН.

Повідомляється, що говорячи про основні очікування України у глобальній пілотній програмі, очільник МОН зазначив, що незважаючи на складний рік та виклики, пов'язані з COVID-19, Україна продовжує роботу над реалізацією цілей ООН для формування сталого розвитку суспільства із забезпеченням рівного доступу до всіх видів ресурсів.

“Сергій Шкарлет розповів, що Національна академія наук України та українські вчені досягли видимих результатів із математичного моделювання та прогнозування можливих сценаріїв розвитку пандемії COVID-19, успішно розробили діагностичні механізми та системи згортання крові для пацієнтів з ускладненнями тромбозу”, - вказано у повідомленні.

За словами міністра, у 2020 році уряд запустив механізм конкурсного фінансування науковців через Національний фонд досліджень. Один із конкурсів Фонду – “Наука для безпеки людини та суспільства” – зосереджений на підтримці наукових проектів із вирішення актуальних проблем безпеки людини та суспільства в Україні, зокрема за напрямами досліджень, пов’язаними з протидією COVID-19. За результатами конкурсу до 30% проектів, що пройшли відбірковий етап, спрямовано на боротьбу з пандемією та її наслідками.

“Ми розглядаємо глобальну пілотну програму як один із ключових інструментів для відновлення країни після глобальної пандемії. Розуміючи важливість регіональної та міжнародної співпраці щодо досягнення Цілей сталого розвитку в "постковідний" час та враховуючи науковий та інноваційний потенціал, Україна подала заявку на наступний етап глобальної пілотної програми”, – зазначив Сергій Шкарлет.

Вказано, що подальша участь у програмі дозволить українським науковцям взаємодіяти та інтегрувати досвід у галузі науки, технологій та інновацій з міжнародними партнерами для формування спільних кроків щодо реалізації поставлених цілей сталого розвитку.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль представив "5 цифрових рішень" для боротьби з пандемією в Україні.