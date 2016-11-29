Україна має використовувати для своїх потреб вітчизняне літакобудування – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Для потреб держави потрібно використовувати вітчизняне літакобудування. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час наради у ДП "Антонов", передає кореспондент УНН.
“Вважаю, що для потреб держави ми маємо використовувати наше вітчизняне літакобудування. Вертольоти, літаки ми самі виробляємо, самі можемо модернізувати і можемо забезпечувати повністю 100% нашої потреби”, — наголосив він.
При цьому Прем’єр зауважив, потрібна системна державна підтримка вітчизняної галузі авіабудування, яка має бути дуже раціональною, точковою.
“Там, де потрібна підтримка держави, галузь має її отримати”, — додав він.