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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Украина должна использовать для своих нужд отечественное самолетостроение - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 32026 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Для нужд государства нужно использовать отечественное самолетостроение. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совещания в ГП "Антонов", передает корреспондент УНН.

Украина должна использовать для своих нужд отечественное самолетостроение - В.Гройсман

"Считаю, что для нужд государства мы должны использовать наше отечественное самолетостроение. Вертолеты, самолеты мы сами производим, сами можем модернизировать и можем обеспечивать полностью 100% нашей потребности", - подчеркнул он.

При этом Премьер отметил, нужна системная государственная поддержка отечественной отрасли авиастроения, которая должна быть очень рациональной, точечной.

"Там, где требуется поддержка государства, отрасль должна ее получить", - добавил он.

Украинские Национальные Новости

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