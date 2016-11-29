Украина должна использовать для своих нужд отечественное самолетостроение - В.Гройсман

"Считаю, что для нужд государства мы должны использовать наше отечественное самолетостроение. Вертолеты, самолеты мы сами производим, сами можем модернизировать и можем обеспечивать полностью 100% нашей потребности", - подчеркнул он.

При этом Премьер отметил, нужна системная государственная поддержка отечественной отрасли авиастроения, которая должна быть очень рациональной, точечной.

"Там, где требуется поддержка государства, отрасль должна ее получить", - добавил он.