Украина должна использовать для своих нужд отечественное самолетостроение - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Для нужд государства нужно использовать отечественное самолетостроение. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совещания в ГП "Антонов", передает корреспондент УНН.
"Считаю, что для нужд государства мы должны использовать наше отечественное самолетостроение. Вертолеты, самолеты мы сами производим, сами можем модернизировать и можем обеспечивать полностью 100% нашей потребности", - подчеркнул он.
При этом Премьер отметил, нужна системная государственная поддержка отечественной отрасли авиастроения, которая должна быть очень рациональной, точечной.
"Там, где требуется поддержка государства, отрасль должна ее получить", - добавил он.