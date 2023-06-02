Україна має "план Б" щодо продовження експорту, якщо зернова угода зірветься – міністр

Деталі

Міністр сільського господарства Микола Сольський повідомив агентству Reuters, що росія вже заблокувала використання великого українського порту Південний на Чорному морі, попри угоду, і дозволяє лише одному судну на день доставляти українські продукти харчування до певних країн.

росія заявила, що пропустить більше суден, якщо всі сторони зернової угоди погодяться розблокувати транзит російського аміаку трубопроводом через територію України до Південного для експорту.

"Останні дії, які відбуваються там протягом вчорашнього, позавчорашнього, сьогоднішнього дня, говорять більше про те, що насправді лише юридично виглядає, що цей коридор працює, а насправді там нічого особливого не відбувається", - сказав Сольський.

"Це не так, і тоді ми будемо готові до плану Б, який залежить від нас, залежить від ООН. Я не думаю, що ми стоятимемо осторонь, якщо так буде продовжуватися в найближчому майбутньому".

"План Б... виключає четверту сторону (росію) у цих відносинах", - додав міністр.

Сольський сказав, що уряд уже створив спеціальний страховий фонд у розмірі близько 547 мільйонів доларів для компаній, чиї судна заходитимуть до українських портів Чорного моря за новою угодою.

"Якщо нас повністю заблокують, що майже сталося (вже) фактично, то перевізники можуть пройти (через) цей коридор із гарантованою страховкою від нашого уряду".

Він зазначив, що судновласники можуть мати "досить сильну" впевненість у тому, що українські військові та сили ППО "можуть виконувати свою роботу".

Україна все ще сподівається, що нинішня зернова ініціатива Чорного моря спрацює, всупереч труднощам, тоді як будь-який новий варіант вимагатиме нової угоди чи формату, додав Сольський.

"Оскільки юридично перший формат працює і ми маємо надію на нього, ми постараємося, щоб він заробив, і вже якщо нам нема чого втрачати, то, очевидно, ми обговоримо деталі плану Б".

Додамо

У липні минулого року Організація Об'єднаних Націй та Туреччина виступили посередниками в рамках Чорноморської зернової ініціативи між москвою та Києвом, щоб допомогти впоратися з глобальною продовольчою кризою, посиленою вторгненням росії в Україну, провідного світового експортера зерна.

Представник ООН заявив у четвер, що росія поінформувала офіційних осіб, які займаються ініціативою, що москва обмежить реєстрацію портом Південний доти, доки всі сторони не погодяться розблокувати транзит російського аміаку.