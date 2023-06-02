Украина имеет "план Б" по продолжению экспорта, если зерновая сделка сорвется - министр

Детали

Министр сельского хозяйства Николай Сольский сообщил агентству Reuters, что россия уже заблокировала использование большого украинского порта Южный на Черном море, несмотря на соглашение, и позволяет только одному судну в день доставлять украинские продукты питания в определенные страны.

россия заявила, что пропустит больше судов, если все стороны зернового соглашения согласятся разблокировать транзит российского аммиака по трубопроводу через территорию Украины в Южный для экспорта.

"Последние действия, которые происходят там в течение вчерашнего, позавчерашнего, сегодняшнего дня, говорят больше о том, что на самом деле только юридически выглядит, что этот коридор работает, а на самом деле там ничего особенного не происходит", — сказал Сольский.

"Это не так, и тогда мы будем готовы к плану Б, который зависит от нас, зависит от ООН. Я не думаю, что мы будем стоять в стороне, если так будет продолжаться в ближайшем будущем".

"План Б... исключает четвертую сторону (россию) в этих отношениях", — добавил министр.

Сольский сказал, что правительство уже создало специальный страховой фонд в размере около 547 миллионов долларов для компаний, чьи суда будут заходить в украинские порты Черного моря по новому соглашению.

"Если нас полностью заблокируют, что почти произошло (уже) фактически, то перевозчики могут пройти (через) этот коридор с гарантированной страховкой от нашего правительства".

Он отметил, что судовладельцы могут иметь "достаточно сильную" уверенность в том, что украинские военные и силы ПВО "могут выполнять свою работу".

Украина все еще надеется, что нынешняя зерновая инициатива Черного моря сработает, вопреки трудностям, тогда как любой новый вариант потребует нового соглашения или формата, добавил Сольский.

"Поскольку юридически первый формат работает и мы надеемся на него, мы постараемся, чтобы он заработал, и уж если нам нечего терять, то, очевидно, мы обсудим детали плана Б".

Добавим

В июле прошлого года Организация Объединенных Наций и Турция выступили посредниками в рамках Черноморской зерновой инициативы между москвой и Киевом, чтобы помочь справиться с глобальным продовольственным кризисом, усугубленным вторжением россии в Украину, ведущего мирового экспортера зерна.

Представитель ООН заявил в четверг, что россия проинформировала официальных лиц, занимающихся инициативой, что москва ограничит регистрацию портом Южный до тех пор, пока все стороны не согласятся разблокировать транзит российского аммиака.