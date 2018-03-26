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Україна хоче вийти на програму поглибленого партнерства з НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Україна сподівається вийти на формат поглибленого партнерства з НАТО. Про це журналістам у понеділок сказала віце прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.

"Зараз ми розраховуємо, що нам вдастся вийти на формат участі в програмі поглибленого партнерства з НАТО. На даний момент є 5 партнерів, які мають цю програму посиленого партнерства з НАТО і серед них, до речі, є Грузія, тому нам є з кого брати приклад", - сказала вона.

Грузія пройшла дуже подібні зміни в оборонному секторі, які доведеться пройти Україні, зазначила віце-прем'єр.

Нагадаємо, віце-прем'єр України розповіла про статус країни-аспіранта НАТО.

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