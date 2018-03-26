Україна хоче вийти на програму поглибленого партнерства з НАТО

"Зараз ми розраховуємо, що нам вдастся вийти на формат участі в програмі поглибленого партнерства з НАТО. На даний момент є 5 партнерів, які мають цю програму посиленого партнерства з НАТО і серед них, до речі, є Грузія, тому нам є з кого брати приклад", - сказала вона.

Грузія пройшла дуже подібні зміни в оборонному секторі, які доведеться пройти Україні, зазначила віце-прем'єр.

Нагадаємо, віце-прем'єр України розповіла про статус країни-аспіранта НАТО.