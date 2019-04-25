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Україна імпортувала китайських антибіотиків на 72 млн доларів

Україна імпортувала китайських антибіотиків на 72 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. За три роки Україна імпортувала 851 тонну антибіотиків загальною вартістю 97,9 млн дол. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України, передає УНН.

Так, у 2016, 2017 та 2018 рр головним постачальником антибіотиків в Україну був Китай. З Китаю Україна імпортувала антибіотиків на 72,4 млн дол.

Друге місце у списку належить Індії. За три роки Україна завезла з Індії антибіотиків на 8,9 млн дол.

На третьому місці – Іспанія. Протягом трьох років Україна імпортувала з Іспанії антибіотиків на 7 млн дол.

Нагадаємо, в Україні дорожчають жарознижувальні препарати.

Загалом, українцям не вистачає грошей на ліки, а тому більшість лікуються у борг.

В парламенті вважають, що наші аптеки перетворилися у супермаркети, які переслідують, перш за все, свої комерційні цілі, забувши про соціальну відповідальність та місію.

Щоб навести порядок на аптечному ринку, у парламенті зареєстрували аптечний законопроект (№8591-д). Документ, серед іншого, передбачає низку обмежень для власників мережевих аптек. Таким чином, законодавці прагнуть поліпшити конкуренцію і знизити ціни на лікарські засоби.

Законопроект уже підтримав профільний комітет Ради, і він очікує своєї черги на голосування у сесійній залі.

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