Україна імпортувала китайських антибіотиків на 72 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. За три роки Україна імпортувала 851 тонну антибіотиків загальною вартістю 97,9 млн дол. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України, передає УНН.
Так, у 2016, 2017 та 2018 рр головним постачальником антибіотиків в Україну був Китай. З Китаю Україна імпортувала антибіотиків на 72,4 млн дол.
Друге місце у списку належить Індії. За три роки Україна завезла з Індії антибіотиків на 8,9 млн дол.
На третьому місці – Іспанія. Протягом трьох років Україна імпортувала з Іспанії антибіотиків на 7 млн дол.
Нагадаємо, в Україні дорожчають жарознижувальні препарати.
Загалом, українцям не вистачає грошей на ліки, а тому більшість лікуються у борг.
В парламенті вважають, що наші аптеки перетворилися у супермаркети, які переслідують, перш за все, свої комерційні цілі, забувши про соціальну відповідальність та місію.
Щоб навести порядок на аптечному ринку, у парламенті зареєстрували аптечний законопроект (№8591-д). Документ, серед іншого, передбачає низку обмежень для власників мережевих аптек. Таким чином, законодавці прагнуть поліпшити конкуренцію і знизити ціни на лікарські засоби.
Законопроект уже підтримав профільний комітет Ради, і він очікує своєї черги на голосування у сесійній залі.