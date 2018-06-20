Україна і Польща підписали план співпраці між міністерствами оборони

У Києві заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції генерал-лейтенант Анатолій Петренко провів зустріч з Державним підсекретарем Міністерства національної оборони Республіки Польща Томашем Шатковським.



Сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва в оборонній сфері, питання глобальної та регіональної безпеки, стан та перспективи військово-технічного співробітництва, результати зустрічі глав оборонних відомств України та Республіка Польща в рамках проведення засідання ПА НАТО на рівні міністрів оборони держав-членів НАТО та держав-контрибуторів тренувально-дорадчої Місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан, яке проходило у м. Брюссель 07-08 червня 2018 року.



Як повідомляв УНН, Верховна Рада на сьогоднішньому пленарному засіданні розглянула майже половину поправок до законопроекту про національну безпеку України.