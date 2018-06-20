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Україна і Польща підписали план співпраці між міністерствами оборони

Україна і Польща підписали план співпраці між міністерствами оборони

Київ • УНН

 • 8420 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Сьогодні, 20 червня, Україна і Польща підписали план двостороннього співробітництва між оборонним відомствами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу уряду.

У Києві заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції генерал-лейтенант Анатолій Петренко провів зустріч з Державним підсекретарем Міністерства національної оборони Республіки Польща Томашем Шатковським.

Сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва в оборонній сфері, питання глобальної та регіональної безпеки, стан та перспективи військово-технічного співробітництва, результати зустрічі глав оборонних відомств України та Республіка Польща в рамках проведення засідання ПА НАТО на рівні міністрів оборони держав-членів НАТО та держав-контрибуторів тренувально-дорадчої Місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан, яке проходило у м. Брюссель 07-08 червня 2018 року.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада на сьогоднішньому пленарному засіданні розглянула майже половину поправок до законопроекту про національну безпеку України.

Українські Національні Новини

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