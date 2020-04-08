Україна і Канада обговорили питання епідеміологічної ситуації у збройних силах
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міністр оборони України Андрій Таран з міністром національної оборони Канади Харджитом Сейджжаном обговорили питання епідеміологічної ситуації у збройних силах обох країн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
“Учора, 7 квітня відбулася телефонна розмова міністра оборони України Андрія Тарана з міністром національної оборони Канади Харджитом Сейджжаном. Основною темою діалогу стало обговорення безпекової обстановки навколо України та у світі в цілому в умовах поточної епідеміологічної ситуації у збройних силах обох країн. Міністр оборони Канади підтвердив подальшу беззастережну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України та готовність міністерства оборони Канади надавати допомогу у зміцненні бойового потенціалу ЗС України”, - сказано у повідомленні.
Зазначається, що зокрема йшлося про продовження підтримки діяльності тренувальної місії Канади в Україні та відновлення її діяльності у повному обсязі після завершення заходів, пов’язаних з протистоянням коронавірусній інфекції.
В контексті підвищення бойової готовності ЗС України Андрій Таран зробив наголос на незмінності курсу на продовження послідовної оборонної реформи в Україні. Своєю чергою, міністр національної оборони Канади Харджит Сейджжан привітав продовження реформ українського військового відомства за стандартами НАТО та запевнив у підтримці зусиль щодо приєднання України до Програми розширених можливостей НАТО (EOP) і розблокування Комісії Україна-НАТО.
Міністр оборони України підтвердив пріоритетність продовження політики євроатлантичної інтеграції в Міноборони України, а також поінформував канадського колегу щодо ключових цілей та пріоритетів діяльності оборонного відомства України.
Очільник оборонного відомства Канади підкреслив, що канадська сторона готова використовувати Посольство Канади в Україні як контактний пункт, з метою просування зазначених питань серед союзників.
Під час телефонної розмови сторони також обговорили низку питань стосовно продовження надання Канадою консультативно-дорадчої допомоги Україні та інтенсифікації військово-технічного співробітництва.
Окрім того, міністри оборони України та Канади висловили зацікавленість в організації двосторонньої зустрічі у найближчій перспективі.
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