Україна готує ноту протесту через присвоєння Криму російського коду телефонного зв'язку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України готує ноту протесту в ООН через присвоєння Криму російського коду телефонного зв’язку “+79”. Про це на прес-конференції повідомила заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, передає УНН.
“В Операційному бюлетені зв’язку, згідно з яким присвоюються коди певним країнам, зазначено, що за Кримом визначено код „+79“. При цьому вони визначають, що Міжнародний союз електрозв’язку не визнає окупації, визначає статус Криму як українську територію, але все одно разом з тим визначає код „+79“ як той, що належить Криму та місту Севастополь. Позиція України — такі коди не можуть бути в таких документах. Наразі МЗС готує ноту відповідному департаменту. Ми сподіваємось, що ця нота все ж таки вийде в світ і буде передана до ООН”, — повідомила Джапарова.
Як повідомляв УНН, на саміті у Женеві розповіли, як Росія позбавила Україну частот на території окупованого Криму.