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Україна готує ноту протесту через присвоєння Криму російського коду телефонного зв'язку

Україна готує ноту протесту через присвоєння Криму російського коду телефонного зв'язку

Київ • УНН

 • 19778 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України готує ноту протесту в ООН через присвоєння Криму російського коду телефонного зв’язку “+79”. Про це на прес-конференції повідомила заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, передає УНН.

“В Операційному бюлетені зв’язку, згідно з яким присвоюються коди певним країнам, зазначено, що за Кримом визначено код „+79“. При цьому вони визначають, що Міжнародний союз електрозв’язку не визнає окупації, визначає статус Криму як українську територію, але все одно разом з тим визначає код „+79“ як той, що належить Криму та місту Севастополь. Позиція України — такі коди не можуть бути в таких документах. Наразі МЗС готує ноту відповідному департаменту. Ми сподіваємось, що ця нота все ж таки вийде в світ і буде передана до ООН”, — повідомила Джапарова.

Як повідомляв УНН, на саміті у Женеві розповіли, як Росія позбавила Україну частот на території окупованого Криму.

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