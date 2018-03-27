Украина готовит ноту протеста из-за присвоения Крыму российского кода телефонной связи

“В операционном бюллетени связи, согласно которому присваиваются коды определенным странам, указано, что за Крымом определен код „+79“. При этом они определяют, что Международный союз электросвязи не признает оккупации, определяет статус Крыма как украинской территории, но все равно вместе с тем определяет код „+79“ как принадлежащий Крыму и городу Севастополь. Позиция Украины — такие коды не могут быть в таких документах. Сейчас МИД готовит ноту соответствующему департамента. Мы надеемся, что эта нота все же выйдет в свет и будет передана в ООН”, — сообщила Джапарова.

Как сообщал УНН, на саммите в Женеве рассказали, как Россия лишила Украину частот на территории оккупированного Крыма.