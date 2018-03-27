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Украина готовит ноту протеста из-за присвоения Крыму российского кода телефонной связи

Украина готовит ноту протеста из-за присвоения Крыму российского кода телефонной связи

Киев  •  УНН

 • 19772 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины готовит ноту протеста в ООН из-за присвоения Крыму российского кода телефонной связи “+79”. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, передает УНН.

“В операционном бюллетени связи, согласно которому присваиваются коды определенным странам, указано, что за Крымом определен код „+79“. При этом они определяют, что Международный союз электросвязи не признает оккупации, определяет статус Крыма как украинской территории, но все равно вместе с тем определяет код „+79“ как принадлежащий Крыму и городу Севастополь. Позиция Украины — такие коды не могут быть в таких документах. Сейчас МИД готовит ноту соответствующему департамента. Мы надеемся, что эта нота все же выйдет в свет и будет передана в ООН”, — сообщила Джапарова.

Как сообщал УНН, на саммите в Женеве рассказали, как Россия лишила Украину частот на территории оккупированного Крыма.

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