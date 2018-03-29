Україна готова розширити географію участі в операціях ООН з підтримання миру
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Постпред України при ООН Володимир Єльченко висловив готовність від імені Української держави приєднатися до Багатопрофільної інтегрованої стабілізаційної місії ООН у Малі. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву постійного представника України при ООН, опубліковану на Twitter-сторінці Представництва України при ООН.
“Україна готова розширити географію участі в операціях з підтримання миру, в т.ч. шляхом приєднання до Місії ООН в Малі”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, до України повернувся літак із 75 українськими військовослужбовцями зі складу 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго.