Україна готова розширити географію участі в операціях ООН з підтримання миру

“Україна готова розширити географію участі в операціях з підтримання миру, в т.ч. шляхом приєднання до Місії ООН в Малі”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до України повернувся літак із 75 українськими військовослужбовцями зі складу 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго.