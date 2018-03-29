Украина готова расширить географию участия в операциях ООН по поддержанию мира

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 428 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 45571 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 84835 просмотра

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 105055 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 114119 просмотра

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9 марта, 17:47 • 120452 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 131853 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко выразил готовность от имени Украинского государства присоединиться к многопрофильной интегрированной стабилизационной миссии ООН в Мали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при ООН, опубликованную на Twitter-странице Представительства Украины при ООН.

“Украина готова расширить географию участия в операциях по поддержанию мира, в т.ч. путем присоединения к Миссии ООН в Мали”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине вернулся самолет с 75 украинскими военнослужащими из состава 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.

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