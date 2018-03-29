Украина готова расширить географию участия в операциях ООН по поддержанию мира
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко выразил готовность от имени Украинского государства присоединиться к многопрофильной интегрированной стабилизационной миссии ООН в Мали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при ООН, опубликованную на Twitter-странице Представительства Украины при ООН.
“Украина готова расширить географию участия в операциях по поддержанию мира, в т.ч. путем присоединения к Миссии ООН в Мали”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине вернулся самолет с 75 украинскими военнослужащими из состава 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.