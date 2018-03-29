Украина готова расширить географию участия в операциях ООН по поддержанию мира

“Украина готова расширить географию участия в операциях по поддержанию мира, в т.ч. путем присоединения к Миссии ООН в Мали”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине вернулся самолет с 75 украинскими военнослужащими из состава 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.