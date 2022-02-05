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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Україна готова протистояти кіберзагрозам з боку РФ - Монастирський

Україна готова протистояти кіберзагрозам з боку РФ - Монастирський

Київ • УНН

 • 16917 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Україна готова протистояти кіберзагрозам з боку РФ. Про це міністр внутрішніх справ України сказав під час тактико-спеціальних навчань підрозділів системи МВС з бойовою стрільбою, які відбулися у місті Прип'яті Київської області, передає УНН.

Деталі

Під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналіста BBC щодо захисту від кібератак, міністр внутрішніх справ розповів, що сьогодні Україна готова протидіяти кіберзагрозам. Він підкреслив, що нещодавню кібератаку було інспіровано Російською Федерацією, але Держспецзв’язку й Кіберполіція щоденно працюють над мінімізацією цих загроз.

“Ми розуміємо, що ця атака була організована кібервійськами РФ. Одночасно було атаковано 70 об’єктів інфраструктури державних установ, проте жодні дані не було втрачено і вони не перейшли в небажані руки”, — зазначив Денис Монастирський.

Нагадаємо

4 лютого гвардійці, поліцейські та рятувальники відпрацювали дії під час виникнення кризової ситуації та ведення бойових дій в урбанізованій місцевості.

Контекст

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Росія виставила ряд вимог по так званим “гарантіям безпеки” до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії.

Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви"безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Однак, очікувала і письмових відповідей, які США і НАТО передали РФ 26 січня.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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