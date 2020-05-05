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Україна готова приєднатися до дискусій G20 щодо світової продовольчої безпеки - міністр

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Україна є одним з найбільших експортерів продовольчої продукції. Виважена позиція щодо експорту дає можливість зміцнювати свої позиції як серйозного гравця на світовому ринку та долучитися до дискусій “Великої двадцятки” щодо світової продовольчої безпеки. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко сьогодні на брифінгу, передає УНН.

Україна готова приєднатися до дискусій G20 щодо світової продовольчої безпеки - міністр

“У питанні агропродукції має зберігатися баланс — це продовольча безпека, відсутність дефіциту в магазинах, нормалізація цін, підтримка виробників. На даний момент ми досягли усіх цих цілей. В той же час, в Україні є достатнє виробництво і буде збережено цивілізований підхід до експорту. Це дозволить нам приєднатися до дискусій так званого клубу Великої двадцятки в рамках світової продовольчої безпеки, і, зрозуміло, з гарантуванням наших українських позицій”, — зазначив він.

Нагадаємо, за прогнозами міністерства сільського господарства США, у світі збережеться підвищений попит на курятину.

Сьогодні Україна входить в ТОП-10 головних трейдерів курятини в світі і готова нарощувати обсяги виробництва далі.

В І кварталі 2020 року найбільший виробник курятини в Україні, компанія МХП (Наша Ряба) збільшила виробництво на 4% і знизила ціну продукції на 11%.

Компанія планує наростити обсяги виробництва 850-880 тис. тонн м’яса птиці до 2024 року.

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