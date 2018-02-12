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Україна готова обміняти Сущенка на російських солдат - Порошенко

Україна готова обміняти Сущенка на російських солдат - Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Україна готова обміняти російських військових, затриманих на Донбасі, на журналіста Романа Сущенка та інших утримуваних в Росії українців. Про це Президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю австрійському виданню Profil, передає УНН.

“Ми хочемо повернути наших українців, затриманих у Росії. Вчора (8 лютого - ред.) був день народження знаменитого журналіста Романа Сущенка. Ми готові звільнити російських солдатів, які прибули до моєї країни в якості убивць, в обмін на звільнення Сущенка. Незабаром пройде чотири роки з того часу, як відомий режисер Олег Сенцов з Криму потрапив до російського полону. Сущенко, Сенцов, багато кримських татар: ми хочемо повернути їх”, — зазначив Президент.

Нагадаємо, Роман Сущенко був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року і звинувачується в шпигунстві. Сам він своєї провини не визнає.

Українському журналісту загрожує до 20 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко 8 лютого 2018 року вирушив з робочим візитом до Австрії,на запрошення Федерального президента Австрії Александера Ван дер Беллена.

Українські Національні Новини

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