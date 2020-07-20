Україна готова до другої хвилі коронавірусу, але ми сподіваємося, що вона нас омине – Зеленський

"Ситуація зараз така, що ми маємо постійно бути напоготові, але не треба перебільшувати реакції. Сьогодні немає критичних спалахів або якихось "червоних точок", пов’язаних з поширенням коронавірусної інфекції в країні. Кількісний поріг тих, хто одужав, перевищив 50%. Ми готові до другої хвилі, але сподіваємося, що вона нас омине", – сказав Зеленський.

Також прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 877 тисяч тестів на коронавірусну інфекцію зробила Україна від початку пандемії COVID-19.

"Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що кількість щоденних тестів постійно нарощується, нагадавши, що в перші дні робилося лише по 200 тестувань, система лабораторій потребувала відновлення. Він також додав, що вже протягом трьох тижнів зберігається приблизно однаковий рівень показників щодо виявлення підозр і заражень, минулого тижня госпіталізація в цілому пішла на спад", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль нагадав, що показник летальності через коронавірусну інфекцію доволі помірний в Україні та становить 2,5%.

Окрім того, голова Служби безпеки Іван Баканов заявив, що СБУ продовжує запобігати завданню збитків при закупівлі обладнання та матеріалів для боротьби з COVID-19. Він повідомив, що останні операції СБУ дозволили запобігти збиткам на 52 мільйони гривень.

Нагадаємо, до послаблення карантину не готові 8 областей та Київ.