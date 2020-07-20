Україна готова до другої хвилі коронавірусу, але ми сподіваємося, що вона нас омине – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до другої хвилі пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, але сподівається, що вона омине країну, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОП.
"Ситуація зараз така, що ми маємо постійно бути напоготові, але не треба перебільшувати реакції. Сьогодні немає критичних спалахів або якихось "червоних точок", пов’язаних з поширенням коронавірусної інфекції в країні. Кількісний поріг тих, хто одужав, перевищив 50%. Ми готові до другої хвилі, але сподіваємося, що вона нас омине", – сказав Зеленський.
Також прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 877 тисяч тестів на коронавірусну інфекцію зробила Україна від початку пандемії COVID-19.
"Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що кількість щоденних тестів постійно нарощується, нагадавши, що в перші дні робилося лише по 200 тестувань, система лабораторій потребувала відновлення. Він також додав, що вже протягом трьох тижнів зберігається приблизно однаковий рівень показників щодо виявлення підозр і заражень, минулого тижня госпіталізація в цілому пішла на спад", - йдеться у повідомленні.
Шмигаль нагадав, що показник летальності через коронавірусну інфекцію доволі помірний в Україні та становить 2,5%.
Окрім того, голова Служби безпеки Іван Баканов заявив, що СБУ продовжує запобігати завданню збитків при закупівлі обладнання та матеріалів для боротьби з COVID-19. Він повідомив, що останні операції СБУ дозволили запобігти збиткам на 52 мільйони гривень.
Нагадаємо, до послаблення карантину не готові 8 областей та Київ.