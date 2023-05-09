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Україна "дуже ретельно" готується до контрнаступу - Шмигаль

Україна "дуже ретельно" готується до контрнаступу - Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Україна "дуже ретельно" готується до контрнаступу проти російських загарбників і розпочне його тоді, коли "настане відповідний час", зазначив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Великої Британії у п'ятницю, 5 травня. Про це пише УНН, посилаючись на Sky News.

Цитата

"Ми дуже ретельно готуємося, тому що це дуже важлива операція, і ми розуміємо, що повинні продемонструвати успіх цієї операції нашому суспільству, нашим партнерам, усьому світу та нашому ворогу", - заявив Прем'єр.

Деталі

Він зауважив, що українські військові готуються до операції, отримуючи відповідне навчання, озброєння та боєприпаси.

"Ми почнемо, коли настане відповідний час, коли все буде абсолютно готово... Ми почнемо контрнаступ негайно, коли наше військово-політичне керівництво ухвалить рішення", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль разом із першою леді Оленою Зеленською 5 травня відвідали українських військових, які проходять навчання у Великій Британії, а саме на полігоні у Солсбері. Вони ознайомилися з ходом підготовки українських військових.

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