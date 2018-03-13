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Україна і Нідерланди змінять систему щодо уникнення подвійного оподаткування

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Україна та Нідерланди підписали Протокол щодо внесення змін до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінфіну.

“Україна та Королівство Нідерландів підписали Протокол про внесення змін до Конвенції між Україною і Королівством Нідерландів про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно”, — сказано у повідомленні.

Документ дозволить уникнути подвійного оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб, які виникають на територіях обох країн. Це досягатиметься, як шляхом розподілу права оподаткування окремих видів доходів між Україною та Королівством Нідерландів в залежності від місця їх виникнення, так і шляхом врахування у податкових зобов’язаннях платника податку однієї держави сум податків, сплачених на території іншої держави.

Зазначається, що це дозволить:

  • запобігати ухиленням від сплати податків з одночасним зменшенням тиску на законослухняних платників податків;
  • усунути податкову дискримінацію;
  • створити механізми щодо покращення співробітництва між податковими органами України та Королівства Нідерландів шляхом встановлення процедур взаємного узгодження спірних питань;
  • забезпечити обмін податковою інформацією.

Протокол передбачає:

  • оподаткування дивідендів за ставкою 5% — якщо фактичним власником дивідендів є компанія (інша ніж партнерство), яка володіє безпосередньо щонайменше 20% капіталу компанії, що сплачує дивіденди та 15% — в усіх інших випадках (виключено положення щодо оподаткування дивідендів за ставкою 0%);
  • збільшення розміру ставки оподаткування процентів — з 2 % до 5%;
  • встановлення ставки оподаткування роялті на рівні — 5 % та 10 % (виключено положення щодо оподаткування роялті за ставкою 0%);
  • нову редакцію статті щодо обміну інформацією, якою передбачається значне розширення можливостей Договірних Сторін щодо обміну податковою інформацією.

Нагадаємо, з початку 2018 року українці задекларували 211 млн 842,7 тисяч гривень іноземних доходів.

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