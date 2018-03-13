Украина и Нидерланды изменят систему по избежанию двойного налогообложения

“Украина и Королевство Нидерландов подписали Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Украиной и Королевством Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество”, — говорится в сообщении.

Документ позволит избежать двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которые возникают на территориях обеих стран. Это будет достигаться, как путем деления права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Королевством Нидерландов в зависимости от места их возникновения, так и путем учета в налоговых обязательствах налогоплательщика одного государства сумм налогов, уплаченных на территории другого государства.

Отмечается, что это позволит:



предотвращать уклонением от уплаты налогов с одновременным уменьшением давления на законопослушных налогоплательщиков;



устранить налоговую дискриминацию;



создать механизмы по улучшению сотрудничества между налоговыми органами Украины и Королевства Нидерландов путем установления процедур взаимного согласования спорных вопросов;



обеспечить обмен налоговой информацией.



Протокол предусматривает:



налогообложение дивидендов по ставке 5% — если фактическим владельцем дивидендов является компания (иная чем партнерство), которая владеет непосредственно менее 20% капитала компании, выплачивающей дивиденды и 15% — во всех остальных случаях (исключено положение о налогообложении дивидендов по ставке 0%);



увеличение размера ставки налогообложения процентов — с 2% до 5%;



установление ставки налогообложения роялти на уровне — 5% и 10% (исключено положение о налогообложении роялти по ставке 0%);



новую редакцию статьи по обмену информацией, которой предусматривается значительное расширение возможностей Сторон по обмену налоговой информацией.



Напомним, с начала 2018 года украинцы задекларировали 211 млн 842 700 гривен иностранных доходов.