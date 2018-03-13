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Украина и Нидерланды изменят систему по избежанию двойного налогообложения

Украина и Нидерланды изменят систему по избежанию двойного налогообложения

Киев  •  УНН

 • 12531 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Украина и Нидерланды подписали Протокол о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения, передает УНН со ссылкой на сообщение Минфина.

“Украина и Королевство Нидерландов подписали Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Украиной и Королевством Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество”, — говорится в сообщении.

Документ позволит избежать двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которые возникают на территориях обеих стран. Это будет достигаться, как путем деления права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Королевством Нидерландов в зависимости от места их возникновения, так и путем учета в налоговых обязательствах налогоплательщика одного государства сумм налогов, уплаченных на территории другого государства.

Отмечается, что это позволит:

  • предотвращать уклонением от уплаты налогов с одновременным уменьшением давления на законопослушных налогоплательщиков;
  • устранить налоговую дискриминацию;
  • создать механизмы по улучшению сотрудничества между налоговыми органами Украины и Королевства Нидерландов путем установления процедур взаимного согласования спорных вопросов;
  • обеспечить обмен налоговой информацией.

Протокол предусматривает:

  • налогообложение дивидендов по ставке 5% — если фактическим владельцем дивидендов является компания (иная чем партнерство), которая владеет непосредственно менее 20% капитала компании, выплачивающей дивиденды и 15% — во всех остальных случаях (исключено положение о налогообложении дивидендов по ставке 0%);
  • увеличение размера ставки налогообложения процентов — с 2% до 5%;
  • установление ставки налогообложения роялти на уровне — 5% и 10% (исключено положение о налогообложении роялти по ставке 0%);
  • новую редакцию статьи по обмену информацией, которой предусматривается значительное расширение возможностей Сторон по обмену налоговой информацией.

Напомним, с начала 2018 года украинцы задекларировали 211 млн 842 700 гривен иностранных доходов.

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