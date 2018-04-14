Україна дізналася суперників у відборі чоловічого ЧЄ-2020 з гандболу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У норвезькому Тронхеймі закінчився жереб відбіркового турніру до чемпіонату Європи 2020 року з чоловічого гандболу, інформує УНН з посиланням на Федерацію гандболу України.
Суперниками збірної України у відборі на чемпіонат Європи-2020 стануть олімпійські чемпіони 2016 збірна Данії, а також команди Чорногорії та Фарерських островів.
Всього сформовано 8 груп по 4 команди в кожній:
Група 1: Німеччина, Польща, Ізраїль, Косово
Група 2: Хорватія, Сербія, Швейцарія, Бельгія
Група 3: Македонія, Ісландія, Туреччина, Греція
Група 4: Словенія, Нідерланди, Латвія, Естонія
Група 5: Білорусь, Чехія, Боснія і Герцеговина, Фінляндія
Група 6: Франція, Португалія, Литва, Румунія
Група 7: Угорщина, Росія, Словаччина, Італія
Група 8: Данія, Чорногорія, Україна, Фарерські острови.
Зазначимо, що з 32 збірних 20 проб’ються на Євро через кваліфікацію. Ще 4 місця закріплені за Іспанією (чемпіон 2018 роки) і країнами-організаторами турніру — Швецією, Норвегією та Австрією.
Таким чином, на чемпіонат Європи вийдуть команди, що зайняли 1 і 2 місця в своїх відбірних групах, а також 4 найкращих команди, які посядуть 3 місця. При визначенні кращих 3-х команд будуть враховуватися матчі тільки з 1 і 2 командами підсумкової турнірної таблиці.
Додамо, що відбірний турнір стартуватиме в кінці жовтня 2018-го року, а завершиться в червні 2019-го.