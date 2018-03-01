Укравтодор: заборона на в'їзд вантажівок до семи міст зберігається

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КИЇВ. 1 березня. УНН. В'їзд великовагового транспорту у міста Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Херсон заборонений. Про це повідомили УНН у прес-службі Укравтодору.

"Незважаючи на складні погодні умови, загальна ситуація на дорогах під контролем. Однак існують проблеми з рухом транспорту в деяких областях, і зокрема на в'їздах до обласних центрів. За рішенням місцевих органів влади на період складних погодних умов тимчасово заборонено в’їзд великовагового транспорту у міста Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Херсон", - йдеться у повідомленні.

У відомстві вказали, що такі рішення приймаються місцевими адміністраціями задля недопущення транспортного колапсу в населених пунктах. З іншого боку, це ускладнює, а подеколи унеможливлює, виїзд та роботу снігоприбиральної техніки на дорогах державного значення, додали в Укравтодорі.

Загалом, за даними Укравтодору, обмежено рух великогабаритних транспортних засобів на ділянках доріг:

  • Київська область: на всіх дорогах при в'їзді до Києва;
  • Одеська область: М-05 Київ – Одеса, М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ; М-15 Одеса – Рені; М-16 Одеса – Кучургани; М-27 Одеса – Чорноморськ; М-28 Одеса – Южний; Н-33 Одеса – Б.-Дністровський – Монаші; Р-55 Одеса – Вознесенськ – Новий Буг; Р-72 КПП "Старокозаче" – Б.-Дністровський;
  • Миколаївська область: М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (в районі Коблево);
  • Херсонська область: М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на в'їзді у Херсон).

Нагадаємо, служби автомобільних доріг в областях працюють у цілодобовому режимі.

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