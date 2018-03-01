Укравтодор: запрет на въезд грузовиков в семь городов сохраняется
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Въезд большегрузного транспорта в города Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Херсон запрещен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укравтодора.
"Несмотря на сложные погодные условия, общая ситуация на дорогах под контролем. Однако существуют проблемы с движением транспорта в некоторых областях, и в частности на въездах в областные центры. По решению местных органов власти на период сложных погодных условий временно запрещен въезд большегрузного транспорта в города Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Херсон", - говорится в сообщении.
В ведомстве указали, что такие решения принимаются местными администрациями для недопущения транспортного коллапса в населенных пунктах. С другой стороны, это усложняет, а иногда делает невозможным выезд и работу снегоуборочной техники на дорогах государственного значения, добавили в Укравтодоре.
В целом, по данным Укравтодора, ограничено движение крупногабаритных транспортных средств на участках дорог:
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- Киевская область: на всех дорогах при въезде в Киев;
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- Одесская область: М-05 Киев - Одесса, М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск; М-15 Одесса - Рени; М-16 Одесса - Кучурганы; М-27 Одесса - Черноморск; М-28 Одесса - Южный; Н-33 Одесса - Б.-Днестровский - Монаши; Р-55 Одесса - Вознесенск - Новый Буг; Р-72 КПП "Староказачье" - Б.-Днестровский;
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- Николаевская область: М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (в районе Коблево);
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- Херсонская область: М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на въезде в Херсон).
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Напомним, службы автомобильных дорог в областях работают в круглосуточном режиме.