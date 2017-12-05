Укравтодор: на всіх трасах загального користування відкритий рух
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Обмежень в русі на українських автодорогах загального користування немає. Про це повідомляє прес-служба Укравтодору, передає УНН.
"Обмежень в русі на автодорогах загального користування немає", - сказано у повідомленні.
Станом на 09:00 вівторка невеликий сніг спостерігаються у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Черкаській та в південній частині Київської областей. У Житомирській області місцями мряка. На іншій території України – без опадів.
За нічний час у західних областях випало від 1 до 4 см снігу, у гірських районах Закарпаття та Івано-Франківської області - від 5 до 12 см.
У більшості областей стан покриття на дорогах мокрий, лише у Чернівецькій області місцями засніжений, а на Сумщині місцями ожеледиця. Дороги місцевого значення у західних областях місцями засніжені.
Для оперативного забезпечення проїзду в Україні дорожніми організаціями задіяно 427 одиниць техніки та близько тисячі співробітників.
Як повідомляв УНН, раніше у зв'язку зі снігопадом на частині траси Київ-Чоп було заборонено рух великих вантажівок.