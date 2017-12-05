Укравтодор: на всех трассах общего пользования открыто движение
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Ограничений в движении на украинских автодорогах общего пользования нет. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора, передает УНН.
"Ограничений в движении на автодорогах общего пользования нет", - сказано в сообщении.
По состоянию на 9:00 вторника небольшой снег наблюдается в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Черкасской и в южной части Киевской областей. В Житомирской области местами туман. На остальной территории Украины - без осадков.
По ночное время в западных областях выпало от 1 до 4 см снега, в горных районах Закарпатья и Ивано-Франковской области - от 5 до 12 см.
В большинстве областей состояние покрытия на дорогах мокрое, только в Черновицкой области местами заснеженное, а на Сумщине местами гололедица. Дороги местного значения в западных областях местами заснеженные.
Для оперативного обеспечения проезда в Украине дорожными организациями задействовано 427 единиц техники и около тысячи сотрудников.
Как сообщал УНН, ранее в связи со снегопадом на части трассы Киев-Чоп было запрещено движение грузовиков.