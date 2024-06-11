Україна з партнерами запускають "Альянс навичок" для підтримки працівників в отриманні освіти - Свириденко
Київ • УНН
Україна спільно з партнерами та донорами запускає ініціативу "Альянс навичок", метою якої є навчання понад 180 000 працівників освіти протягом наступних 3 років.
Україна з партнерами та донорами запускає "Альянс із професійних навичок" для підтримки понад 180 тисяч працівників в отриманні освіти протягом наступних трьох років. Про це повідомила у вівторок перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, пише УНН.
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"Разом із партнерами та донорами, Мінекономіки запускає "Альянс із професійних навичок", - написала Свириденко.
За її словами, Ініціатива "Альянс навичок" спрямована на загальну підтримку понад 180 тисяч працівників освіти протягом наступних трьох років.
Свириденко розповіла, що Україна вже має зобов'язання від більш ніж 50 міжнародних організацій, держав-партнерів та компаній на суму понад 700 мільйонів євро на найближчі 3 роки.
Україна потребує 12-13 млрд доларів інвестицій для швидкого зростання економіки просто зараз - Свириденко11.06.24, 14:59 • 13230 переглядiв