Украина с партнерами запускают "Альянс навыков" для поддержки работников в получении образования - Свириденко
Киев • УНН
Украина совместно с партнерами и донорами запускает инициативу «Альянс навыков», целью которой является обучение более 180 000 работников образования в течение следующих 3 лет.
Украина с партнерами и донорами запускает "Альянс по профессиональным навыкам" для поддержки более 180 тысяч работников в получении образования в течение следующих трех лет. Об этом сообщила во вторник первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.
Детали
"Вместе с партнерами и донорами, Минэкономики запускает" Альянс по профессиональным навыкам", - написала Свириденко.
По ее словам, инициатива "Альянс навыков" направлена на общую подготовку и поддержку более 180 тысяч работников образования в течение следующих трех лет.
Свириденко рассказала, что Украина уже имеет обязательства от более чем 50 международных организаций, государств-партнеров и компаний на сумму более 700 миллионов евро на ближайшие 3 года.
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