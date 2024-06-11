Украина с партнерами запускают "Альянс навыков" для поддержки работников в получении образования - Свириденко

Украина с партнерами и донорами запускает "Альянс по профессиональным навыкам" для поддержки более 180 тысяч работников в получении образования в течение следующих трех лет. Об этом сообщила во вторник первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Детали

"Вместе с партнерами и донорами, Минэкономики запускает" Альянс по профессиональным навыкам", - написала Свириденко.

По ее словам, инициатива "Альянс навыков" направлена на общую подготовку и поддержку более 180 тысяч работников образования в течение следующих трех лет.

Свириденко рассказала, что Украина уже имеет обязательства от более чем 50 международных организаций, государств-партнеров и компаний на сумму более 700 миллионов евро на ближайшие 3 года.

Украина нуждается в 12-13 млрд долларов инвестиций для быстрого роста экономики прямо сейчас - Свириденко